Laeticia Hallyday à Paris : Une arrivée intense après des mois d'absence

Laeticia Hallyday et ses filles sont arrivées à Paris ce dimanche 7 octobre 2018. La veuve de Johnny Hallyday a atterri à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle.

À l'aéroport, une nuée de photographes, caméramans et journalistes attendaient Laeticia. Pour éviter un mouvement de foule, les CRS ont décidé d'évacuer la mère et ses filles par le salon 200 d'Air France. Laeticia Hallyday était attendue par sa meilleure amie, la chef Hélène Darroze. Elles sont montées dans une voiture qui les ont conduites à La Savannah, la maison du rockeur à Marnes-la-Coquette.

C'est la première fois depuis dix mois que Laeticia Hallyday revient en France. La jeune femme de 43 ans avait quitté l'hexagone en décembre 2017, tout de suite après l'hommage populaire organisé à La Madeleine, pour se rendre à Saint-Barthélemy. C'est sur l'île, accompagnée d'une soixantaine de proches, que Laeticia a pu inhumer celui qui partageait sa vie depuis plus de vingt ans. Depuis, son existence se partageait entre un relatif anonymat à Los Angeles, où elle mène une vie très tranquille organisée autour de ses filles, Jade (14 ans) et Joy (10 ans), et quelques vacances à Saint-Barthélemy où chaque jour elle a pu se rendre sur la tombe de Johnny Hallyday.

À Paris, Laeticia Hallyday vient avec une mission qui lui tient à coeur et même plus encore : présenter le dernier album de Johnny Hallyday. Mon pays, c'est l'amour comporte dix chansons enregistrées par le rockeur avant sa mort, dix chansons qu'ils avaient validées auprès de sa maison de disques Warner Music France dans un document signé trois semaines avant sa mort. Ce disque, Johnny Hallyday l'a enregistré sous la direction de Maxim Nucci, l'un de ses derniers complices artistiques. Laeticia Hallyday en est la directrice artistique. L'album est attendu le 19 octobre dans les bacs. D'ici là, Laeticia aura donné quelques interviews pour défendre les dernières chansons de son grand amour.