David Hallyday et La Madeleine : "Cela a été méga puissant pour Laura et moi"

Le 9 décembre 2017, quatre jours après sa mort, Johnny Hallyday a fait l'objet d'une grande messe en l'église de La Madeleine à Paris. Dans les rues de la capitale, 1 million de fans font le déplacement pour lui dire adieu. Devant leur téléviseur, ils étaient 15 millions. Cet élan populaire, quasi jamais vu, était à la hauteur du rockeur... Mais est-ce ce que ses enfants souhaitaient vraiment cela ? David Hallyday répond enfin à cette question.

De l'amour pur, inconditionnel, c'est tellement rare

On a beaucoup lu ou entendu que David et Laura Smet, puisqu'ils n'avaient pas descendu les Champs-Élysées avec la dépouille de leur père, auraient souhaité faire les choses autrement. Dans Le Parisien, ce dimanche 18 mars, le fils aîné de Johnny reconnaît avoir eu des réserves. Des réserves qui se sont vite envolées. "Cela m'a rendu plus fort à ce moment-là, l'amour du peuple, c'était aussi sa famille, avec ses hauts et ses bas. Vivre ces moments insupportables, on aurait voulu que ce soit quelque chose de privé, en tout cas sans la télé, mais avec du recul, cela a été méga puissant pour Laura et moi et cela nous a authentiquement sauvés." Et David de répéter : "C'était de l'amour pur, inconditionnel, c'est tellement rare, un tel rassemblement..."

David Hallyday révèle qu'on lui a proposé de se joindre aux musiciens de son père qui, durant toute la cérémonie, ont joué à l'arrivée et devant son cercueil : "Mais ce n'était pas ma place. Ma place était d'attendre mon père où je l'ai attendu." Après La Madeleine, il y eut la mise en terre au petit cimetière marin de Lorient de Saint-Barthélemy dans une ambiance nettement plus intime. Depuis, c'est la guerre des clans. Ce qui n'a pas bougé, c'est le vide que laisse Johnny dans la vie de ceux qui l'ont aimé : "Comment vous dire... Quel que soit le métier qu'il fait, cela reste un père, l'une des deux personnes qui t'ont fait. Oui, il me manque terriblement, il y a des hauts et des bas. Dans ces moments-là, je pense à lui et cela me donne de la force."

Pendant que David Hallyday se produisait vendredi soir à Ambès près de Bordeaux où il a dévoilé une chanson inédite pour son père. Sa mère, Sylvie Vartan, donnait un grand concert, marqué par un hommage à Johnny, au Grand Rex. La prochaine étape, c'est l'audience du 30 mars au tribunal de grande instance de Nanterre. David et Laura Smet réclament un droit de regard sur le prochain album de leur père alors qu'un document atteste pourtant que les chansons ont été livrées à la maison de disques Warner Music par l'artiste, trois semaines avant sa mort.