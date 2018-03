Sylvie Vartan émouvante pour Johnny Hallyday au Grand Rex : "Salut l'artiste !"

Pour défendre son fils David Hallyday, mais aussi la demi-soeur de ce dernier Laura Smet, Sylvie Vartan n'a pas ménagé ses efforts ces dernières semaines alors qu'elle assurait la promotion de son concert au Grand Rex. Celui-ci a eu lieu vendredi 16 mars 2018 à Paris. Dans cette salle mythique, malgré la bataille judiciaire qui divise le clan Hallyday, Sylvie Vartan a consacré la troisième partie de son spectacle à son "premier amour".

Sylvie Vartan et Johnny Hallyday ont pratiquement débuté ensemble au début des années 1960. Mariés en 1965, ils n'ont divorcé qu'en 1980. Toutes ces années, ils ont été le couple chéri des yé-yé, dont David était le petit prince. En souvenir de cette époque, de leur répertoire d'alors et des sentiments jadis partagés, Sylvie Vartan a dédié un tiers de son show à Johnny. "On dit souvent que chaque époque a son lot d'êtres exceptionnels. Ce fut le cas de Johnny. C'est lui qui a mis le feu au coeur de toute une génération et a déclenché une sorte de révolution. Et nous on l'a tous suivi", a déclaré la chanteuse, la voix brisée par l'émotion comme le rapporte l'AFP. "On a grandi ensemble dans la lumière et la passion. Nos duos reflétaient notre vie tumultueuse. Même si la vie nous a séparés plus tard, rien n'a jamais pu altérer notre amour et le respect qu'on avait l'un pour l'autre."

Faisant apparaître Johnny Hallyday sur un écran, Sylvie Vartan a chanté avec lui, en duo virtuel, leur mythique J'ai un problème (1973). Puis, alors que des photos d'archives et de famille défilaient derrière elle, l'artiste blonde a interprété une dizaine de chansons du père de son fils comme Que je t'aime, que le rockeur lui avait dédié en 1969, Gabrielle, Noir, c'est noir et Sang pour Sang, pour boucler la boucle puisque cette chanson, un tube à sa sortie à la fin des années 1990, a été composé par David pour Johnny.

Après cet hommage, un écran a diffusé les images de Johnny Hallyday rejoignant Sylvie Vartan, tous deux en smoking noir, sur la scène de l'Olympia en 2009 pour chanter L'Hymne à l'amour et Non, je ne regrette rien d'Edith Piaf. Après cet ultime clin d'oeil à l'immense artiste qu'était Johnny Hallyday, Sylvie Vartan a reçu un standing-ovation : "L'amour que l'on a eu l'un pour l'autre ne s'éteindra jamais. Salut l'artiste !"

Dans la salle, Sylvie Vartan a pu compter sur la présence des trois enfants de David (lui était retenu sur sa tournée), Ilona et Emma Smet ainsi que Cameron. De nombreuses personnalités sont venues l'applaudir. L'AFP cite les noms d'Etienne Daho du photographe des yé-yé- Jean-Marie Périer, de l'actrice Elsa Zylberstein et de la réalisatrice Danièle Thompson. Laura était absente.

Pas un mot n'a été prononcé sur l'affaire. Jeudi une première audience a eu lieu à Nanterre. David et Laura Smet ont obtenu un renvoi au 30 mars. "Nous avons été destinataires (...) des pièces adverses depuis deux jours et encore ce matin, et il y a encore un certain nombre de pièces dont on doit prendre connaissance", a expliqué Carine Piccio, l'un des conseils de David Hallyday. À suivre...