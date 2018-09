Laeticia Hallyday : Ses mots touchants pour le dernier disque de Johnny

Après quelques incertitudes autour de l'album posthume de Johnny Hallyday, en raison des demandes formulées auprès de la justice par Laura Smet et David Hallyday, le projet va finalement voir le jour. La veuve du rockeur, Laeticia Hallyday, a eu carte blanche pour finaliser les derniers détails du disque.

Sur Instagram, Nadège Winter (directrice créative et compagne de Sébastien Farran, dernier manager du chanteur) a partagé la pochette du disque de Johnny Hallyday, intitulé Mon pays c'est l'amour. "AMOUR. Les légendes survivent à tout. Love to the creative and family crew", a-t-elle commenté en légende. Dans les commentaires, Laeticia Hallyday - qui elle-même ne publie plus rien sur son propre compte depuis novembre 2017 mais apparaît dans des publications d'amies - a réagi. "Parce que l'amour est plus fort que tout", a-t-elle écrit.

Nul doute que la veuve du rockeur, très touchée par la guerre judiciaire que lui font les aînés de Johnny autour de son héritage et par les attaques de certains fans, a bien besoin d'amour dans sa vie. Heureusement qu'elle a celui de ses filles, Jade (14 ans) et Joy (10 ans), qui ont fait leur rentrée à Los Angeles après des vacances à Saint-Barthélemy et un ultime hommage à Johnny sur sa tombe. Laeticia Hallyday (43 ans) est attendue en France pour défendre le dernier disque de son mari - dont il avait validé l'essentiel avant sa mort - dès le mois d'octobre.

Thomas Montet