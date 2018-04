Johnny Hallyday : Un dernier album libéré mais entouré de mystères

Vendredi 13 avril 2018, si le tribunal de grande instance de Paris a gelé les biens immobiliers et les droits dérivés de Johnny Hallyday, il a refusé aux aînés du rockeur, Laura Smet et David Hallyday, un quelconque droit de regard sur son dernier album. Ainsi ses nouvelles chansons pourront-elles sortir dans le commerce comme Johnny l'avait voulu. Dans Le Journal du dimanche du 15 avril, le manager de la star, Sébastien Farran, et d'autres proches révèlent "les petits secrets " de ce disque...

Premier élément et pas des moindres, tout le monde a signé un contrat de confidentialité comme sur les précédents albums du rockeur. Contrats qui ont ainsi permis à l'excellent De l'amour de sortir par surprise, d'être un vrai cadeau pour les fans comme l'avait imaginé Johnny Hallyday. Et le directeur artiste du rockeur, Bertrand Lamblot, d'ajouter : "Jusqu'à sa sortie, nous ne communiquerons pas sur cet album."

Si l'on sait peu de choses sur son contenu – dix chansons, un style très rock, quelques ballades –, on en sait un peu plus sur l'esprit du disque et sur son importance pour Johnny. La voix du chanteur était à son maximum car il avait dû arrêter de fumer à cause de son cancer. Selon le journaliste et ami de Johnny, Gilles Lhote, ce 51e album studio pourrait s'intituler Je te promets, clin d'oeil au classique que lui avait écrit Jean-Jacques Goldman en 1986 sur le mythique album Gang. Chaque auteur n'a pu écouter que sa chanson et n'a donc pas de vision globale du projet. En novembre, quand ces écoutes auraient pu avoir lieu, la maladie était déjà trop avancée... Seuls Laeticia Hallyday, le manager Sébastien Farran, le producteur Yodelice et les guitaristes Yarol Poupaud et Robin Le Menusier connaissaient la vision totale de Johnny Hallyday pour ce disque dont les chansons s'intitulent : Made in rock n'roll, L'Amérique de William, 4 m², Back in LA, J'en parlerai au diable, Pardonne-moi, Je ne suis qu'un homme, Tomber encore, Un enfant du siècle et Mon pays, c'est l'amour.

Le coeur d'un homme

Le JDD avance l'hypothèse que la pochette sera en noir et blanc, et l'oeuvre de Mathieu César dont une photo trônait à la Madeleine lors des obsèques. Ce n'est pas un hasard comme l'explique Sébastien Farran : "Dans la notion d'amour que Laeticia lui a redonné, cela passe par le noir et blanc. C'est elle qui a déniché le photographe Mathieu César pour la pochette et le clip de l'album De l'amour (2015). Un petit génie qui a réalisé une de ses plus belles vidéos avec trois fois rien." Le jeune artiste trentenaire, révélé par les Daft Punk en 2013, a réalisé la dernière photo de Johnny Hallyday de son vivant.

Une certitude, le retour de Miossec à l'écriture. C'est un fidèle depuis l'album Sang pour sang réalisé et composé par David Hallyday pour son père en 1999. C'est aussi avec une chanson de Miossec, 20 ans, que Johnny avait été sacré chanson de l'année aux Victoires de la musique en 2014. Enfin, le Journal du dimanche annonce que des cordes ont été enregistrées aux mythiques studios Abbey Road à Londres.

"Ce dernier album, c'est l'album de la survie, confiait Laeticia Hallyday dans Le Point. Il s'y est raccroché. Il ne s'est jamais autant impliqué. Dans cet album, il y a beaucoup de ce qu'il a voulu dire avant de partir, y compris ce qu'il n'avait pas dit. On y découvre le coeur d'un homme, de mon homme."