Johnny Hallyday dès 2015 : "Ma priorité va à ma famille actuelle"

Le 30 mars 2018, David Hallyday et Laura Smet feront de nouveau face à Laeticia Hallyday au tribunal de grande instance de Nanterre. Les deux aînés de Johnny Hallyday tentent d'obtenir un droit de regard sur le dernier album enregistré par le Taulier, ainsi que des informations sur le testament signé par leur père en juillet 2014, et geler les biens. Alors qu'Elyette Boudou, la grand-mère de Laeticia surnommée Mamie Rock, accordait mercredi une interview coup de poing au Midi Libre, VSD publie ce jeudi 22 mars 2018 un entretien avec Gilles Lhote, ami et biographe du rockeur.

Il n'y a pas de clan Boudou

Avec force détails, Lhote revient sur son amitié avec Johnny Hallyday et Christian Audigier. Devant l'agitation autour du testament du rockeur, Gilles Lhote - qui n'a pas parlé depuis le début du conflit - a tenu à prendre la parole pour marteler : "Non, Johnny n'a absolument pas été manipulé par qui que ce soit. (...) Personne ne lui a jamais rien imposé." Il réfute aussi l'idée d'une mainmise orchestrée par le "clan Boudou" : "Ça n'existe pas, Johnny ayant rapidement dégagé André, le père [de Laeticia]."

Il rapporte aussi cette discussion, qui a lieu le samedi 7 mars 2015 : les Hallyday rendent visite à leur ami Christian Audigier, qui, malgré la maladie qui le ronge et aura raison de lui quelques mois plus tard, vient de célébrer son mariage avec Nathalie Sorensen. À ses copains présents, dont Johnny Hallyday et Gilles Lhote, Audigier dit être serein puisqu'il a récemment établi son testament pour mettre ses quatre enfants à l'abri (il a une fille d'un premier mariage, trois fils avec son ancienne compagne et une nouvelle femme). C'est alors que Johnny aurait répondu : "Moi aussi, l'an dernier, j'ai rédigé mon testament : j'ai décidé de mettre Laeticia et les deux petites [Jade et Joy, NDLR] à l'abri. Je veux que, toute leur vie, elles soient tranquilles, qu'elles n'aient pas à galérer parce que, dès que je disparaîtrai, les merdes vont se mettre à pleuvoir." Quelles "merdes" ? Lhote ne précise pas, mais on peut deviner lesquelles puisque Johnny aurait ajouté : "Quant aux grands, écoute, je les aime, naturellement, mais je leur ai déjà offert pas mal de choses. Et quand ils ont eu besoin de blé, je leur en ai filé. De plus, David a fait un beau mariage [avec Alexandra Pastor, de la grande famille des bâtisseurs monégasques, NDLR], il se débrouille très bien dans ce qu'il fait. Laura est une bonne actrice et je sais qu'elle va elle aussi très bien se débrouiller. Donc ma priorité va à ma famille actuelle."

L'intégralité de cette interview de Gilles Lhote, auteur de Destroy (éditions Michel Lafon), est à retrouver ce jeudi dans VSD.