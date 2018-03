Héritage de Johnny Hallyday : Mamie Rock attaque Nathalie Baye, Laura et David

Laeticia Hallyday ne s'est jamais exprimée de façon directe dans le délicat dossier de l'héritage de Johnny Hallyday, passant toujours par ses avocats. Sa grand-mère adorée Elyette Boudou surprend ce mercredi 21 mars en accordant sa toute première interview depuis le décès du Taulier.

En plus de s'exprimer sur le volet financier de l'affaire dans les colonnes de Midi Libre, assurant que Johnny Hallyday lui avait demandé de prendre en charge la gestion de ses sociétés françaises, celle que l'on surnomme Mamie Rock attaque ouvertement les détracteurs de Laeticia. Parmi eux Laura Smet et David Hallyday, qui contestent le dernier testament de leur père et qu'elle avait déjà critiqués, mais aussi Nathalie Baye qui s'est mêlée à l'affaire plus tardivement. L'habitante de Marseillan (Hérault) n'hésite pas à partager de nouveaux éléments à propos notamment de David Hallyday.

Avançant le fait que le chanteur de 51 ans actuellement en tournée a profité de l'extrême générosité de son père par le passé, Elyette Boudou s'attarde sur une anecdote en particulier. "Quand on était allés à Monaco, moi je me rappelle, j'y étais avec Maryline [qui partage la vie de Grégory Boudou, le frère de Laeticia, après avoir été la nounou de Jade et Joy, NDLR], David a demandé 1 million d'euros à son père et son père lui a donné 1 million d'euros. Et ça, il ne le dit pas", relate-t-elle. Des propos à prendre au conditionnel qui n'engagent qu'elle et qui demandent, à ce jour, à être vérifiés. Mamie Rock ne s'arrête pas là dans ses accusations qui seront sans aucun doute étudiées par les avocats de David Hallyday. "Il n'avait pas de sous et il voulait ça et comme son beau-père n'était pas encore décédé, il n'avait pas encaissé. Aujourd'hui il ne risque rien. (...) C'était un brave homme, le beau-père de David, Michel [Pastor, une figure de Monaco, décédé en 2014, qui est le père d'Alexandra Pastor, à qui David est marié depuis 2004, NDLR]. Il était très bien, je l'aimais beaucoup, on avait fait des réveillons avec lui, c'était un homme formidable. Il y en a pour tout le monde", lâche Elyette Boudou, sans retenue.

Nathalie Baye : "Il y a des choses qu'elle ne dit pas"

Mamie Rock s'attaque ensuite à Nathalie Baye qui aurait prétendu que Grégory Boudou, le frère de Laeticia Hallyday, n'était pas en bons termes avec Johnny Hallyday. "Elle peut dire ce qu'elle veut. Mais il y a des choses qu'elle ne dit pas, qu'elle ferait mieux de dire", attaque-t-elle. Selon Elyette Boudou, la maman de Laura Smet aurait su : "Il y a des choses qu'elle savait, pour moi elle savait, le fait que j'étais aux sociétés. J'étais allée prendre un thé chez elle, elle m'avait invitée, je lui ai dit 'vous savez Nathalie, Johnny il m'a demandé et j'ai dit oui, en somme c'est pour rendre service'. Et ça, elle s'est bien gardée de le dire."

Plus surprenant, Elyette Boudou n'hésite pas non plus à critiquer Eddy Mitchell, l'un des proches amis de Johnny Hallyday avec qui il a formé les Vieilles Canailles, et qui est également le parrain de Laura Smet. Mamie Rock lui refuse catégoriquement le droit de s'exprimer. "Il n'a pas le droit à la parole parce que pendant qu'on tournait le film à Mégève, Salaud on t'aime, un jour on était au restaurant, moi je me suis levée discrètement et je suis allé régler pour que ce ne soit pas toujours les mêmes. Et il avait dit 'cette femme, elle est extraordinaire'. Mais ça, il ne le dit pas. Il dit simplement qu'il est le parrain de Laura. Mais ce n'est pas gentil ce qu'il dit, ce n'est pas gentil", déplore la grand-mère de Laeticia, visiblement très attristée. Même si cette anecdote n'a pas grand-chose à voir avec l'affaire, c'est un vrai ressenti qu'elle exprime. Elle a de la peine, Elyette.

L'intégralité de l'interview de Mamie Rock est à découvrir dans Midi Libre en kiosques le 21 mars 2018.