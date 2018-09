Laeticia Hallyday resplendissante pour ses dernières heures à St-Barth

À regarder Laeticia Hallyday sur l'une des toutes dernières photos postées par son amie Yaël Abrot, on ne pense pas une seconde que la veuve de Johnny Hallyday s'apprête à préparer la rentrée de ses filles avant de replonger dans l'affaire du testament en vue d'une audience le 22 novembre . Et pour cause...

La maman de Jade (14 ans) et Joy (10 ans) se dévoile plus que jamais resplendissante sur une photo postée par son amie. "1er septembre 2018, 9h39. K O K O M O", écrit Yaël Abrpt en légende d'une photographie très stylée où Laeticia prend la pose avec un grand sourire, une chemise estivale hawaïenne ainsi que des lunettes de soleil aux reflets chaleureusement colorés. "Magnifique", "Elle est sublime", "Un rayon de soleil. Il est temps qu'elle revienne", "Délicieuse Laeti", "Toujours ce beau sourire", "Elle est resplendissante", peut-on lire dans les premiers commentaires d'internautes admiratifs et subjugués.