Laeticia Hallyday : Jade et Joy s'éclatent jusqu'au bout à Saint-Barthélemy

Ses vacances en famille à Saint-Barthélemy ont toujours été synonyme de détente et de bonheur. Pour la toute première fois, Johnny Hallyday n'est pas présent aux côtés de sa dernière épouse Laeticia et de leurs deux filles, Jade (14 ans) et Joy (10 ans). Décédé en décembre 2017 d'un cancer du poumon qui s'est généralisé, inhumé au petit cimetière de Lorient, le rockeur français qui s'est éteint à l'âge de 74 ans laisse un vide immense. Sa disparition est célébrée quotidiennement. Pas un jour ne passe sans que Laeticia Hallyday, leurs deux filles mais aussi leurs plus proches amis qui se sont succédé sur l'île ces dernières semaines ne se rendent sur sa tombe illuminée pour se recueillir en chansons. Parce que la vie continue et que Johnny aurait aimé voir ses femmes profiter de ce petit coin de paradis qu'il aimait tant, Laeticia, Jade et Joy se détendent et s'amusent aussi.

Proche de Laeticia, la photographe Yaël Abrot a publié une nouvelle photo des vacances de Jade et Joy. Les deux soeurs sont immortalisées joyeuses et complices lors d'une fin de journée à la plage, au coucher du soleil, Jade apparaît portant Joy sur son dos. La photo est précisément datée au "26 août 2018, 18h17".