Laura Tenoudji et Christian Estrosi en amoureux pour la première de "Chicago"

Nombreuses sont les personnalités à avoir assisté à la générale de la nouvelle comédie musicale du théâtre Mogador, Chicago. Ce mercredi 26 septembre 2018, acteurs, chanteurs et danseurs ont ainsi pu découvrir en avant-première l'adaptation française du classique de Broadway.

C'est en compagnie de sa fille Isaure que Nelson Monfort s'est volontiers prêté au jeu de la séance photo, de même que Stone (Annie Gautrat), escortée de sa fille Daisy D'Alba. Sans surprise, les chorégraphes Kamel Ouali, Maxime Dereymez et Chris Marques étaient de la partie. Ils ont ainsi pu croiser Claudia Tagbo, Stomy Bugsy, Laurie Cholewa et son ventre rond, Roman Polanski, Julie Zenatti et sa copine Elisa Tovati. Les anciennes camarades de Sous le soleil, Tonya Kinsinger et Adeline Blondieau se sont également retrouvées pour la soirée. Non loin de là, le couple formé par Christian Estrosi et Laura Tenoudji semblait ravi d'assister au spectacle.

Dans cette nouvelle adaptation française, l'ancienne staracadémicienne Sofia Essaïdi interprète le rôle de Velma Kelly, au côté d'un autre ex-candidat de l'émission de TF1, Jean-Luc Guizonne. Ce dernier est un habitué des lieux puisqu'il a déjà joué le personnage de Mufasa dans Le Roi Lion. Il joue cette année le rôle de l'avocat Billy Flynn. Roxie Hart est quant à elle incarnée par Carien Keizer.