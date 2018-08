Christian Estrosi et Laura Tenoudji : Promenade niçoise avec leur bébé Bianca

Début août 2018, Christian Estrosi et son épouse Laura Tenoudji, animatrice de Télématin, ont célébré le premier anniversaire de leur fille Bianca. Quelques jours plus tard, la fillette accompagnait ses parents pour le retour du feu d'artifice du 15 août tiré sur la Promenade des Anglais, le second depuis l'attentat du 14 juillet 2016 lors duquel une voiture bélier a foncé dans la foule faisant 86 morts.

Maire de Nice, Christian Estrosi ne pouvait évidemment pas rater ce retour symbolique des feux d'artifice dans sa ville. Le jeune papa, son épouse et leur fille se sont promenés parmi les Niçois et ont pu se régaler du spectacle qui illuminait le bord de mer. Cet été, la ville aura renoué avec ses fêtes populaires.

C'est le 9 juin, à l'occasion de la traditionnelle Fête du port que le premier feu d'artifice a été tiré depuis l'attentat. À cette occasion, Christian Estrosi avait prononcé un discours et rendu hommage aux victimes : "Ces 50 000 personnes qui sont venues (...) ça permet de démontrer que la vie est plus forte que la mort. Notre union dans la diversité, toutes origines populaires, sociales, toutes confessions confondues, montre que rien ne peut nous ébranler malgré les cicatrices. Nice a retrouvé sa fierté et sa dignité." La ville avait mis le paquet en termes de sécurité, protégeant l'accès à la Promenade par des herses en béton et l'installation de portiques de sécurité.

Le 14 juillet, deux ans après l'attentat, une grande cérémonie a été organisée. Le maire a reçu à cette occasion le Premier ministre Edouard Philippe. Dans la soirée, un grand concert et un lâcher de 86 ballons a permis à la ville de rendre hommage à chacune des victimes.