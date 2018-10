Laura Tenoudji : Son dressing retourné par son adorable petite Bianca

Si Laura Tenoudji évoque une envie de rentrer à Nice, c'est parce que sa vie est partagée entre la Côte d'Azur et Paris. La spécialiste du web de 42 ans enchaîne les allers et retours entre le Sud et la capitale pour Télé matin, des voyages qu'elle a pris l'habitude de faire Bianca. "Vis ma vie de baroudeuse #bianca", publiait-elle encore le 24 septembre 2018 sur Instagram, sa fille lovée contre elle dans un porte-bébé.