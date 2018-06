Laurence Boccolini : Une nouvelle photo de sa fille Willow, elle est craquante !

Si elle est comblée dans sa vie de famille, Laurence Boccolini l'est moins professionnellement. Le 8 juin dernier, elle n'avait pas mâché ses mots lors d'une interview accordée à nos confrères de Télé Loisirs. "Je n'ai plus un profil à la mode. Les Miss ont très envie de rebondir à la télé et représentent pour la chaîne un beau vivier de présentatrices. (...) Et puis, le groupe veut mettre en valeur sa nouvelle offre sur TMC, avec Yann Barthès et ce type d'humour. TF1 n'a plus rien à me proposer", avait-elle déclaré.