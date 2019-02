Laurence Ferrari et Laëtitia Hugues : Mère et fille complices aux César

Si plusieurs personnalités se sont rendues aux César accompagnées de leur moitié, Laurence Ferrari a quant à elle préféré venir avec sa fille Laëtitia Hugues. Ce vendredi 22 février 2019, mère et fille se sont volontiers prêtées à la traditionnelle séance de pose sur le tapis rouge de la salle Pleyel, à Paris.

Presque assorties en looks noir et blanc à franges, l'animatrice de 52 ans et sa fille ont affiché leur complicité devant les photographes. Non loin de Lily-Rose Depp et Diane Kruger, le joyeux duo semble avoir pleinement profité de cette 44e cérémonie des César, qui a notamment sacré Philippe Katerine, Karin Viard et le film Jusqu'à la garde.

Laëtitia Hugues a aujourd'hui 22 ans. La fille de Laurence Ferrari et Thomas Hugues n'est pas indifférente à l'industrie du cinéma puisque cette diplômée de l'ESRA (l'Ecole supérieure de réalisation audiovisuelle) a récemment co-réalisé avec sa mère un film documentaire sur sa grand-mère maternelle Bernadette, qui s'est suicidée en 1989.