César 2019 : Lily-Rose Depp et Virginie Efira, étincelantes, arrivent !

L'an dernier, Penélope Cruz avait fait tourner toutes les têtes sur le red carpet des César. Pour cette nouvelle édition, en ce 22 février 2019, Lily-Rose Depp vient de faire son entrée, suivant les pas de sa mère Vanessa Paradis qui était présente l'an dernier puisqu'elle était la présidente d'honneur de l'événement. Au micro de Laurent Weil, la fille de Johnny Depp a modestement évoqué son grand bonheur d'être présente, elle qui est en lice pour le César du meilleur espoir féminin pour L'Homme fidèle.

Virginie Efira est étincelante dans sa robe courte dorée et elle a raison puisqu'elle est doublement nommée : pour la meilleure actrice pour Un amour impossible et en second rôle dans Le Grand Bain. Non loin d'elle se trouvent Mélanie Thierry en compétition pour sa performance dans La Douleur, ou encore Diane Kruger. La présidente de cette édition, Kristin Scott Thomas a hâte de retrouver son partenaire dans l'inoubliable L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux.

Sublime dans sa robe noire, Virginie Ledoyen vient remettre en prix tout comme Audrey Fleurot. Camélia Jordana, récompensée l'an dernier pour Le Brio, a choisi une robe satinée couleur émeraude pour revenir aux César. Gilles Lellouche est "en panique" en raison de la pression mise sur son film, Le Grand Bain, et ses dix nominations. Sans parler du fait qu'il est nommé comme meilleur acteur pour Pupille. Il est arrivé sur le tapis rouge au même moment que l'une des actrices de son film, Leïla Bekhti.