Laurent Delahousse avant son couple avec Alice Taglioni: Un "divorce douloureux"

Avec son talent, son charisme et sa place sur France 2 de plus en plus importante, Laurent Delahousse est une figure particulièrement appréciée du PAF. Mais il y a le revers de la médaille, celui de véhiculer, sans le vouloir, une image lisse de golden boy qui peut parfois le blesser. Le Journal du dimanche lui a consacré un long portrait en forme de récit. On y découvre, à travers ses propos mais aussi ceux de son entourage, qu'il rêve de changer de vie et prépare un film avec Jean d'Ormesson ainsi qu'une pièce de théâtre inspirée de la vie de Romy Schneider. Gardant sa vie personnelle très privée, il ne pourra pas éviter, dans cet article, des mentions à sa vie de couple et familiale.

Cela se passe en 2013 et alors qu'il est l'un des présentateurs les plus populaires à la télévision, les choses ne sont pas au beau fixe dans son quotidien conjugal : "Marié à la journaliste Florence Kieffer, avec laquelle il a eu deux filles, le présentateur tombe sous le charme d'une de ses invitées du dimanche soir, Alice Taglioni." L'actrice qui a été découverte par le grand public dans Mensonges et trahisons et plus si affinités en 2004 est maman d'un fils, Charlie (aujourd'hui âgé de 8 ans), dont le père est l'acteur Jocelyn Quivrin, tragiquement décédé dans un accident de voiture en 2009.

Le journaliste et l'actrice écrivent une belle histoire d'amour – ils sont parents d'une petite Swann, 1 ans – mais il faut se reconstruire. Le JDD écrit ainsi : "Le divorce est douloureux et on devine qu'il ne fut pas facile à annoncer du côté d'Amiens [d'où vient le présentateur], où ces choses-là ne se font pas. Même si, question discrétion, la douce Alice ne dépare pas dans sa nouvelle belle-famille." Les stars des petit et grand écrans n'écument pas les soirées mondaines et ne font pas d'interviews croisées dans les magazines, préservant du mieux possible leur intimité. Il connaît bien les médias et ne veut pas en rajouter. D'ailleurs, il dira : "La notoriété, j'en ai eu ma dose."

