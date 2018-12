Laurent Delahousse dézingué par Catherine Deneuve : Des propos très "durs"

Le 30 novembre 2018, l'émission Un jour, un destin consacrait un portait à Catherine Deneuve, revenant sur sa carrière comme sur les drames qui ont marqué sa palpitante vie. Un documentaire que la principale intéressée n'a pas du tout apprécié, à en croire la lettre ouverte publiée dans le dernier numéro de Télérama. Dans celle-ci elle s'en prenait ouvertement à Laurent Delahousse. "Voilà un enterrement de première classe : vous auriez pu attendre quelques années encore !", avait déclaré Deneuve, invoquant "un portrait superficiel et morbide à souhait".

Contacté par Le Parisien, le rédacteur en chef de l'émission Erwan L'Eléouet a réagi, condamnant la "violence des propos" de l'actrice et déplorant des mots très "durs". Lui qui insiste sur la "rigueur, le sérieux, l'empathie" dont fait preuve l'équipe d'Un jour, un destin, se défend de tout "sensationnalisme" - notamment pour la reconstitution de l'accident de Françoise Dorléac que Catherine "ne peut pardonner" - et précise "avoir voulu mettre de la distance et choisi de la diffuser incrustée dans un vieux poste de télévision et non en plein écran".

"En dix ans d'existence et plus de 100 portraits, nous n'avons jamais reçu de poursuite. Et, sur ce portrait de Catherine Deneuve, qui a nécessité huit mois de travail, aucun téléspectateur n'a fait part de son trouble", a-t-il expliqué. Et d'ajouter : "Tous ceux que nous avons interrogés dans ce film l'ont côtoyée et présentent un intérêt à s'exprimer."

De son côté, Laurent Delahousse n'a pas voulu répondre au Parisien. Mais il a néanmoins précisé avoir écrit, en vain, une lettre à Catherine Deneuve pour la convaincre de participer au tournage de ce documentaire.