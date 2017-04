Laurent Delahousse : Grosse galère en direct dans son journal de 20 Heures...

C'est la hantise des présentateurs de journaux télévisés, Laurent Delahousse a dû affronter toute une série de problèmes techniques dans son Journal de 20 heures samedi 8 avril 2017 sur France 2.

Tout a commencé lorsque la reporter politique Maryse Burgot, alors en Corse pour couvrir un meeting de Marine Le Pen qui a dégénéré, a souhaité lancer un reportage à la fin de sa prise de parole. Malheureusement, aucun sujet n'est parti comme annoncé et un long plan fixe a été proposé aux téléspectateurs.

"Voilà, un problème de reportage, on vous retrouvera tout à l'heure peut-être Maryse. Autre information aujourd'hui, et elle concerne plusieurs enquêtes d'opinions qui font le constat d'une même tendance. Quatre candidats sont actuellement en train de se rapprocher à deux semaines du premier tour, les intentions de votes de Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon ne sont pas si éloignées", a alors annoncé Laurent Delahousse pour reprendre la main... Sauf que le sujet suivant n'a pas pu être diffusé non plus suite à ce même problème technique !

"On va maintenant essayer de revenir un petit peu en arrière. On a un petit problème de magnétos ce soir. On va aller maintenant sur les terres électorales. Notre rendez-vous comme chaque week-end avec des paroles de Français", a-t-il lancé désireux de voir son journal retrouver sa sérénité habituelle...

