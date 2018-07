Laurent Maistret : Le sexy aventurier mouille le maillot face à Nelson Monfort

Pour lever des fonds, Mécénat Chirurgie Cardiaque (MCC) ne manque jamais d'imagination et, depuis quelques années, l'association organise une "Étape du coeur" à l'occasion du Tour de France. Celle-ci a eu lieu le 9 juillet 2018 à Cholet, dans le Maine-et-Loire.

Alors que, la veille, MCC prenait part à un tournoi caritatif de kart, lors de l'Étape du coeur, c'était un contre-la-montre qui se jouait. "Comme tous les ans, l'Association invite ses ambassadeurs médiatiques à venir effectuer l'étape officielle du contre-la-montre entre le passage de la caravane et celui des coureurs professionnels", précise le site de MCC. Et, lors de cette journée, on a ainsi pu voir le sexy aventurier et gagnant de la 7e saison de Danse avec les stars Laurent Maistret mais aussi Paul Belmondo, Nelson Monfort, l'ancien champion deux roues Roger Legeay, le mannequin Satya Oblette, la coureuse cycliste Magali Le Floc'h, l'ex-directeur de France 2 Jean Réveillon ou encore Roland Gilles, la navigatrice Samantha Davies, Thomas Voeckler, Henri Sannier, Olivier Plaza, Gilles Bourdouleix (maire de Cholet)...

Mécénat Chirurgie Cardiaque permet à des enfants atteints de malformations cardiaques, et venant de pays défavorisés, de se faire opérer en France lorsque cela est impossible chez eux faute de moyens techniques et financiers. Hébergés dans des familles d'accueil bénévoles et opérés dans onze hôpitaux en France, plus de 2600 enfants ont déjà été pris en charge depuis la création de l'Association en 1996 par le professeur Francine Leca et Patrice Roynette.

Thomas Montet