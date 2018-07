Paul Belmondo et Laurent Maistret, pilotes généreux pour une belle cause

Vingt-deux ans après sa création par par Francine Leca et Patrice Roynette, Mécénat Chirurgie Cardiaque continue de se battre afin de permettre à des enfants souffrant de malformations cardiaques de venir en France pour se faire opérer lorsqu'ils ne peuvent être soignés dans leur pays d'origine faute de moyens financiers et techniques. Le 8 juillet, le MCC avait rendez-vous à Cholet dans le cadre du Tour de France.

En marge du contre-la-montre qui se déroule ce lundi 9 juillet 2018, l'association a organisé à L'autre Usine un tournoi de karting dans le cadre de l'étape du coeur. Pilote de formation et de coeur, Paul Belmondo a naturellement pris part à l'événement, tout comme le beau Laurent Maistret, vainqueur de la 7e saison de Danse avec les stars. D'autres personnalités ont répondu à l'appel d'Orso Chetochine et Francine Leca (directeur de MCC), à savoir l'ancien champion deux roues Roger Legeay, le mannequin Satya Oblette (qui a fini 3e de la course), la coureuse cycliste Magali Le Floc'h, l'ex-directeur de France 2 Jean Réveillon, le journaliste Nelson Monfort ou encore Roland Gilles.

Au terme de cette journée durant laquelle les projecteurs ont été braqués sur le petit Anthony et sa famille d'accueil, le MCC s'est félicité d'avoir reçu un chèque de 18 000 euros grâce à la générosité de 12 donateurs de Cholet.

Et ce n'est pas fini ! Une bonne partie des personnalités présentes à ce tournoi de karting sera dès le lendemain, lundi 9 juillet, sur la selle d'un vélo. En effet, Nelson Monfort et Paul Belmondo effectueront ainsi l'étape du jour avant les coureurs au profit de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque dans le cadre de l'opération de l'Étape du coeur. Le but sera de récolter des fonds afin de permettre de financer l'opération d'enfants souffrant de malformations cardiaques. L'agent immobilier Stéphane Plaza, la navigatrice Samantha Davies et Guy Roux, emblématique entraîneur de l'AJ Auxerre, participeront également aux côtés de Thomas Voeckler.