Laurent Ournac : Il y a dix ans, il tournait déjà avec Mimie Mathy, la preuve !

Les fans de séries de TF1 l'attendaient, la première chaîne l'a fait ! Afin de célébrer les 20 ans de Joséphine, ange gardien, un crossover avec Camping Paradis a été imaginé. On y découvrira notamment le mariage d'Ariane (interprétée par Jennifer Lauret), l'ancienne petite amie de Tom (Laurent Ournac). Mais ce n'est pas tout !

Mimie Mathy fera également un petit tour au camping de Laurent Ournac afin de venir "à la rescousse d'un client" comme l'a confié l'ancien candidat et animateur de Danse avec les stars, à Télé Poche. Une rencontre entre les deux personnage qui l'enchante grandement : "Il y a beaucoup de points communs entre Joséphine et Tom. Ce sont tous deux de vrais gentils."

Si Joséphine et Tom se sont rencontrés pour la première fois, ce n'était pas le cas des acteurs qui les incarnent. Laurent Ournac a en effet tourné dans Joséphine, ange gardien il y a dix ans, quand il débutait sa carrière : "J'avais rencontré Mimie, il y a dix ans, quand j'avais tourné un épisode de Joséphine. J'étais un tout jeune comédien. C'est amusant de se retrouver aujourd'hui."

Depuis, l'acteur de 37 ans – qui a subi une sleeve gastrectomie (opération consistant à retirer 75% à 80% de l'estomac) au printemps 2016 – a fait du chemin. En plus de Tom dans Camping Paradis depuis 2006, on a pu le voir dans de nombreux téléfilms tels que Une suite pour deux (2008), Ma soeur et moi (2009) ou Merci papa, merci maman (2010). Il a également fait une apparition dans Nos chers voisins fêtent Noël (2012) et Nos chers voisins, fête des voisins (2014). Laurent Ournac s'est aussi illustré sur les planches dans les pièces Du piment dans le caviar (2013) et Le Gai Mariage (2015).