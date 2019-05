Laurent Ournac papa d'un garçon de 3 mois : "Les nuits sont un peu courtes"

Il y a trois mois, Laurent Ournac et sa femme Ludivine vivaient un nouveau grand bonheur. Le 23 février 2019, leur deuxième enfant est né. Un petit garçon qui répond au doux nom de Léon. Même s'il préfère rester discret sur sa vie privée, l'acteur de Camping Paradis a accepté de répondre aux questions de Télé Star concernant l'arrivée de ce deuxième enfant.

"C'est le bonheur ! Nous sommes beaucoup plus détendus que la première fois où nous avions tout préparé à l'avance", a confié l'acteur de 39 ans. Laurent Ournac a ensuite expliqué que "c'est un peu difficile, six ans après, de se remettre dans les couches et les biberons". "Les nuits sont un peu courtes en ce moment. On a de la chance, nos enfants sont relativement calmes. Même si je suis absent à cause des tournages, on essaie de s'organiser pour avoir une vie de famille à peu près équilibrée. Mon épouse est super et gère tout cela très bien", a ajouté le papa de Capucine (6 ans).

Laurent Ournac s'est ensuite épanché sur l'épisode spécial de Camping Paradis qui sera diffusé le 3 juin 2019, sur TF1. Le pitch ? Après s'être cogné la tête, son personnage Tom s'est réveillé en 1976, au "camping tenu par son père". "Il rencontre aussi sa mère, incarnée par Dounia Coesens. Tom va devoir arranger les choses pour que ses parents tombent amoureux. Il y a plein de clins d'oeil à Retour vers le futur. (...) C'était un épisode hyper amusant à réaliser, qui me sort de ma zone de confort", s'est-il souvenu.

L'intégralité de l'interview de Laurent Ournac est à retrouver dans le magazine Télé Star du 27 mai 2019.