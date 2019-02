Laurent Ournac : Rare photo du baby bump de sa femme, accouchement imminent

Et d'évoquer son bonheur : "Avoir un second enfant c'est comme avoir un premier enfant avec une dose de stress en moins, une dose d'impatience en plus. L'impatience de revivre ces moments uniques quand un petit être vient bouleverser ta vie vie, ton quotidien." En bref, "la famille Ournac s'agrandit" et ce "fier" papa a hâte de rencontrer son bébé !

Rappelons que Laurent Ournac et sa belle Ludivine sont déjà parents d'une petite Capucine née en septembre 2012. À 6 ans, la fillette va devenir grande soeur et accueillir un petit frère ou une petite soeur. Encore toutes nos félicitations à la famille Ournac !