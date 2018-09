Laurent Ournac papa gaga : "Tu seras toujours mon premier bébé"

Laurent Ournac est un homme comblé. En plus de filer le parfait amour avec sa femme Ludivine, l'acteur de 38 ans est l'heureux papa d'une petite Capucine. Une fillette qu'il n'hésite pas à dévoiler de temps à autre sur ses réseaux sociaux. Mardi 25 septembre 2018 par exemple, il n'a pu s'empêcher de lui faire une tendre déclaration à l'occasion de son sixième anniversaire.

"Tu as débarqué ce mardi 25 septembre 2012. Il y 6 ans, nous sommes devenus des parents heureux de voir tes grands yeux donner un nouveau sens à notre vie. Aujourd'hui nous sommes fiers de la petite fille que tu es devenue. Tu grandis à nos côtés et tu nous fais grandir un peu plus chaque jour. Le temps passe vite, trop, mais tu seras toujours mon premier bébé et moi le plus heureux des papas ! #joyeuxanniversaire #6ans #capucine #papa #happybirthday #love #instagood #jetaime #love", a-t-il légendé une photo originale de Capucine. On peut admirer la petite tout sourire, portant des lunettes munies d'un faux nez, d'une fausse moustache et de faux sourcils.