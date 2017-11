Laurent Ournac : "Ma fille pense vraiment que je travaille dans un camping"

Laurent Ournac continue de cartonner sur TF1 avec Camping Paradis et cela fait onze ans que ça dure ! Pour la magazine Télé Star, le comédien évoque le tournage de la célèbre série, sa fille mais aussi Danse avec les stars.

Loin d'être lassé par son rôle et heureux de réaliser un épisode cette année, l'homme de 37 ans ne regrette pas d'avoir mis la coanimation de DALS de côté. L'acteur se donne à fond dans cette activité et la partage avec sa fille de 5 ans, Capucine, qui regarde les épisodes de Camping paradis. Seul hic, la petite ne comprend pas certaines scènes. Laurent Ournac explique : "Elle a du mal à faire la distinction entre fiction et réalité. Elle pense que je travaille vraiment dans un camping ! Et elle trouve bizarre, quand, dans la série, j'embrasse une autre fille que sa maman."

Dans l'interview, Laurent Ournac a également évoqué les critiques dont il a fait l'objet dans Danse avec les stars. "Je ne m'attendais pas à être attendu au tournant de cette façon-là. C'était violent et cela débordait du cadre de l'animation pure pour s'attaquer à ma personne. Heureusement, Sandrine a été une épaule sur laquelle j'ai pu m'appuyer. Elle m'a réconforté et aujourd'hui tout va bien", a déclaré celui qui a vu des extraits de cette saison "sans pincement au coeur".

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Laurent Ournac dans le magazine Télé Star en kiosques le 6 novembre 2017.