Laurent Ournac : Sa belle revanche dans DALS, le grand show !

Laurent Ournac était sur un petit nuage !

Samedi 4 février 2017, TF1 proposait Danse avec les stars, le grand show. Les téléspectateurs ont pu découvrir la captation d'un spectacle de la tournée en direct du Zénith d'Auvergne de Cournon, dans la banlieue de Clermont-Ferrand. A cette occasion, de nombreux candidats emblématiques de l'émission ont répondu présent afin d'enflammer la piste de danse face aux membres du jury Marie-Claude Pietragalla, Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Fauve Hautot. Ces derniers étaient à la tête d'une équipe de trois duos et devaient obtenir le plus de points possible pour remporter la compétition.

Shy'm (saison 2), Alizée (saison 4), Tonya Kinzinger (saison 5), Loïc Nottet (saison 6) ou encore Laurent Maistret (saison 7) ont donc tout donné afin que leur équipe ressorte victorieuse. Valérie Damidot n'a en revanche pu faire honneur à son coach Jean-Marc Généreux à cause d'une blessure. C'est donc... Laurent Ournac, qui était aux commandes de l'émission avec Sandrine Quétier, qui a été choisi afin de la remplacer. Une belle surprise pour tous les membres du jury et les candidats qui ne se doutaient de rien.

L'acteur de Camping Paradis a retrouvé sa partenaire lors de la saison 4 Denitsa Ikonomova afin de réaliser un quickstep sur le titre It's not Unusual. Très à l'aise, Laurent Ournac a enchaîné les pas avec une technique irréprochable. De quoi impressionner les jurés. Aussi, Marie-Claude Pietragalla lui a mis un 8. Fauve Hautot et Chris Marques ont quant à eux été plus généreux puisqu'il lui ont attribué... un 10.

Une belle revanche pour l'animateur qui s'est délesté de près de 60 kg après une gastrectomie longitudinale (opération qui consiste en l'ablation d'une grande partie de l'estomac). Il a en effet toujours rêvé que le redoutable Chris Marques lui donne cette note lors de son aventure en 2013 : "J'en avais rêvé, ma mère en avait rêvé."

Comblé d'avoir pu de nouveau fouler le parquet, Laurent Ournac s'est emparé de son compte Twitter ce dimanche 5 février 2017 afin de remercier son public : "Merci pour tous vos messages ... heureux de voir que vous avez aimé notre surprise avec @DenitsaOff et nous revoir danser ! #dals #loveu. J'avais oublié ce que cette aventure fait ressentir ! Ce moment où on se dit c'est à moi, le moment où l'on s'élance, ce moment hors du temps."