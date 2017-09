Laurent Ruquier en deuil : Le présentateur a perdu son fidèle compagnon

"Les labradors sont les plus affectueux, intelligents et fidèles que je connaisse", a récemment confié Laurent Ruquier à Télé 7 Jours.

Dans une autre interview accordée au Parisien Magazine, l'homme de 54 ans a fait part de sa déception à l'égard de France 2. La chaîne lui avait promis de nouveaux programmes à la rentrée, mais a uniquement reconduit ONPC : "J'ai dit aux dirigeants de France 2 : 'D'autres me font des propositions, et vous, rien ! Vous avez de la chance que je sois encore sous contrat pour un an avec On n'est pas couché, sinon je serais déjà parti'."

Laurent Ruquier prendra les commandes des Enfants de la Télé, à partir du 3 septembre.