Laurent Ruquier troublé par une actrice en bikini: Ses débuts amusants au cinéma

Les Enfants de la télé fait son retour. Dimanche 5 novembre 2017, Laurent Ruquier était aux commandes de l'émission sur France 2. L'occasion pour lui de révéler les casseroles de ses invités : l'humoriste Claudia Tagbo, le producteur et animateur Julien Courbet, la chanteuse Sheila ainsi que le scénariste et comédien Kyan Khojandi.

Toutefois, Laurent Ruquier ne s'attendait certainement pas à ce que des images de ses débuts comme acteur dans un court-métrage tourné en 2007 soient diffusées à l'antenne. Surpris, l'animateur de 54 ans explique d'abord ne pas avoir de souvenir des séquences évoquées.

Sur ces images, celui qui est aux commandes d'On n'est pas couché (France 2) tous les samedis nettoie une piscine tandis qu'une comédienne en bikini doré passe derrière lui et en profite pour lui caresser le dos puis les fesses. Une scène tournée chez Laurent Ruquier et montée par Kyan Khojandi à l'époque où il suivait le cours Florent.

De quoi amuser les invités et le public des Enfants de la télé !