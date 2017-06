Laury Thilleman : Couverte de boue mais triomphante à la Spartan Race !

Laury Thilleman est une grande sportive assoiffée de défis.

L'ex-Miss France 2011 l'a encore prouvé en venant à bout de la nouvelle édition de la Spartan Race organisée sur l'île de loisirs de Jablines samedi 3 juin !

C'est sur son compte Instagram très suivi que la compagne de Juan Arbelaez, ancien candidat de Top Chef 2012 (M6), s'est dévoilée tout sourire après avoir terminé la course d'obstacles concurrente du Mud Day. La bombe de 25 ans a notamment indiqué en légende d'une photo où on la découvre recouverte de boue de la tête aux pieds : "Boueuse mais heureuse ! Finisher et qualifiée cette année encore pour les mondiaux de la Spartan Race #7ème #sprint."

Sur place, l'ex-reine de beauté - qui avait déjà brillé l'an dernier malgré des accusations de tricherie qui l'avaient beaucoup attristée - a pu croiser la route d'autres stars du petit écran venues relever le même challenge. Parmi elles, Emmanuelle Berne, Denitsa Ikonomova, Christian Millette et Florent Mothe de Danse avec les stars, mais aussi Laurent Maistret (également gagnant de DALS), Alban, Freddy, Cédric, Claude, Kunlé, Benoît et Jesta de Koh-Lanta sur TF1.