Laury Thilleman, glamour avec son amoureux pour s'engager tout en émotion

Invitée par Eva Longoria à la 7e édition du Global Gift Gala, Laury Thilleman a su marquer les esprit à sa manière, avec émotion et naturel. L'ex-Miss France a tout d'abord fait crépiter les flashs dès son arrivée au bras de son amoureux, Juan Arbelaez. Le beau gosse, ex-candidat de Top Chef en 2012, rayonnait fièrement au côté de sa divine petite-amie, lumineuse dans une robe bleue Emmanuel Lungaro sublimant ses longues gambettes, et parée de bijoux Messika.

Les tourtereaux ont ensuite aimanté les regards sur le tapis rouge, s'affichant tendrement complices, avant de prendre place dans la grande salle de gala du Four Seasons de George V où se déroulait à nouveau la soirée caritative. Laury Thilleman a ensuite eu la lourde tâche d'ouvrir le bal, invitée sur scène par l'animatrice du soir, Alessandra Sublet. Venue représenter l'Unicef, organisation pour laquelle elle s'est engagée lors des Nuits de l'eau, l'ancienne Miss a pris la parole et improvisé pour inciter les éminents et richissimes philanthropes du soir à donner pour les enfants défavorisés, l'éducation, la protection, la survie, les droits et le développement de ses derniers dans les pays les plus pauvres. Engagée et très naturelle dans son discours, la belle de 25 ans n'a pu cacher son émotion au moment de parler devant diverses stars, dont Eva Longoria, Pamela Anderson ou encore des personnalités françaises telles qu'Amel Bent, Tal, Bernard Montiel ou encore Capucine Anav et Flora Coquerel.