Laury Thilleman hospitalisée en urgence : "Ça s'est joué à pas grand-chose..."

Gros coup de stress pour Laury Thilleman jeudi 6 juin 2019 au soir. L'ancienne Miss France désormais animatrice télé a publié en story sur son compte Instagram une photo de son bras perfusé. Le cliché laissait entrevoir qu'elle portait une blouse d'hôpital. De quoi inquiéter ses fans ! Après quelques heures de panique, la jolie brune de 27 ans s'explique sur son état de santé.

C'est en story sur Instagram ce vendredi 7 juin 2019 que Laury Thilleman donne des nouvelles. "Coucou tout le monde, je voulais vous remercier pour tous vos messages de soutien hier. C'est vrai qu'il m'est arrivé un petit moment de panique. Au-delà de vous raconter ce qui m'est arrivé, je voulais surtout sensibiliser au fait que ça peut arriver à tout le monde", lance-t-elle d'abord.

Et de poursuivre, toujours en vidéo : "J'ai eu une allergie probablement alimentaire à je ne sais quoi. On fait les analyses nécessaires pour tirer ça au clair. J'ai fait un oedème de Quincke, un oedème de la luette. J'ai eu le palais et la gorge qui se sont mis à gonfler avec des éternuements, nez bouché... J'étais toute seule, je n'arrivais plus à respirer, je me suis vraiment vraiment inquiétée, j'étais presque paniquée !" La jeune femme a fini par se rendre dans un centre médical avant de retrouver son amoureux le chef Juan Arbelaez... qui l'a comparée avec humour à un poisson-globe. "Il est venu me rejoindre et m'a directement emmenée aux urgences parce que je commençais à faire une urticaire géante. C'était vraiment pas beau à voir, j'avais la bouche à la place des yeux", lance Laury Thilleman.

Plusieurs heures après l'incident, la belle sportive se dit "encore un peu sonnée" : "C'était la première fois que ça m'arrivait, j'étais un peu paumée et désorientée. Heureusement, l'hôpital nous a immédiatement pris en charge, nous a rassurés. Ils m'ont mis une perfusion (...) pour calmer l'oedème, que je puisse respirer à nouveau."

Cette nuit aurait pu être tragique pour Laury Thilleman et elle en est bien consciente. C'est la raison pour laquelle la reine de beauté profite de ce message pour faire de la prévention et appelle ses followers à se renseigner sur les différents dispositifs d'urgences autour de chez eux. Pour elle, "ça s'est joué à pas grand-chose", rappelle-t-elle.

Bon rétablissement à Laury Thilleman.