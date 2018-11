Lauryn Hill lynchée pour son concert raté à Paris

Quelques semaines après le lynchage du groupe Hyphen Hyphen, c'est au tour de la chanteuse Lauryn Hill de se faire sévèrement tacler par ses spectateurs. L'ex-membre des Fugees, attendue sur la scène de l'AccorHotels Arena, a été copieusement huée.

C'est avec... deux heures et demi de retard que la star est finalement montée sur scène ! Pour combler ce retard, les spectateurs ont eu droit à deux premières parties. Il y eu les sons electro joués par DJ Reborn et les blagues de l'humoriste Fary, lequel a joué sous les sifflets de colère des spectateurs, pressés de voir débarquer Lauryn Hill. Selon des tweets postés depuis la salle, la chanteuse a débarqué à 23h et n'a joué que 50 minutes !

D'ailleurs, le show a été un fiasco complet. "Concert écourté (massacré) en moins d'une heure, Lauryn Hill prétextent qu''ils' ne veulent pas la laisser chanter une autre chanson car 'on a dépassé le temps'. Les lumières se sont rallumées pendant Doo Wop. Huées et cris de protestation. Fin", rapporte un confrère de Purecharts. "Vous me croirez jamais, à cause du retard, la lumière s'est allumée et le micro s'est coupé en plein milieu du concert. Fin là dessus, Lauryn Hill seule sur scène, désemparée. @AccorH_Arena grosse blague, vous puez la défaite", a pour sa part ajouté un journaliste de Libération.