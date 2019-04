Le prince William révèle avoir travaillé pour les services secrets britanniques

Prince ou espion ? William d'Angleterre vient de terminer une immersion de trois semaines dans le monde de l'espionnage. À 36 ans, il a fini samedi 6 avril 2019 une session au sein des services secrets britanniques (MI6) et du service de sécurité nationale (MI5). Avec la menace permanente d'une attaque terroriste au sein du royaume, le duc de Cambridge a pu "voir de ses propres yeux le travail extraordinaire des agents secrets", a détaillé le palais de Kensington dans un communiqué.

"Passer du temps à l'intérieur de notre système de sécurité et comprendre leurs actions vitales pour la sécurité nationale incitait à la modestie. Ces agences sont remplies de personnes qui, chaque jour, font le plus extraordinaire des métiers pour que l'on reste en sécurité", a déclaré le prince William dans ce même communiqué. Certaines des personnes rencontrées ne sont pas habilitées à dire à leurs proches ce qu'elles font réellement comme métier, ni à évoquer le stress et la pression qu'elles ressentent. "Elles sont motivées par un patriotisme indéfectible et dédiées aux valeurs de ce pays. On leur doit une extrême gratitude pour le difficile et dangereux métier qu'elles exercent", a poursuivi le papa de George (5 ans), Charlotte (3 ans) et Louis (11 mois).

Son séjour dans l'endroit le plus secret du Royaume-Uni a ainsi commencé au sein du célèbre MI6, équivalent des services secrets. Son rôle est de travailler à l'étranger, trouver les bons contacts afin de garantir la prospérité du pays. Le MI5, second département que l'époux de Kate Middleton a visité, s'occupe lui d'assurer la sécurité nationale, soit principalement de prévenir les attentats terroristes.