Léa François (Plus belle la vie) star d'un clip avec Adriana Karembeu !

À 29 ans, Léa François est surtout connue pour jouer le rôle de Barbara dans Plus belle la vie (France 3). Mais il y a des années, bien avant d'être comédienne, la jeune femme faisait ses premiers pas devant les caméras. En effet, alors qu'elle avait 4 ans, l'actrice a tourné dans le clip du morceau Ma petite poupée, signé Louis Bertignac.

L'adorable blondinette à frange, poupée à la main, se dandine alors au côté de l'ancien juré de The Voice (TF1). Et elle n'est pas la seule star à apparaître dans la vidéo. Adriana Karembeu joue les femmes de ménage pour l'occasion. L'animatrice d'origine slovaque s'affiche les cheveux bruns, vêtue d'une tenue de soubrette ultrasexy.

Dans les colonnes de Télé 7 Jours, Léa François revient sur sa collaboration avec Louis Bertignac : "Je l'ai recroisé plus de vingt ans après... Il était toujours aussi adorable. Je regrette de n'avoir pu aller voir les Insus. Mais j'ai acheté des places à mes parents, qui ont surkiffé le concert."

Dans la foulée, celle qui ne sait où donner de la tête entre Abdel, Francesco et Alan dans Plus belle la vie révèle avoir tourné un autre clip, celui de la chanson Pensamiento de Sync, l'an passé avec Agustin Galiana. Léa François et le comédien de Clem (TF1) avaient dansé le tango. Et désormais, elle le soutient dans DALS 8 (TF1). "Moi qui ne suis pas danseuse pour un sou, j'ai pris des cours en même temps qu'Agustin. C'est un partenaire de ouf. Nous sommes aussi perfectionnistes l'un que l'autre, il m'a vraiment bien aidée, confie-t-elle. Une très chouette amitié est née. D'où mes encouragements pour les directs de Danse avec les stars, que je ne rate jamais."