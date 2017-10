Léa Salamé défend Christine Angot : "C'est une femme qui n'est que colère..."

Lundi 2 octobre 2017, Léa Salamé était l'invitée de Yann Barthès dans Quotidien sur TMC. À cette occasion, la journaliste de 37 ans a donné son avis sur le clash qui a opposé Christine Angot à Sandrine Rousseau dans On n'est pas couché (France 2) samedi dernier... Un clash qui a fait énormément parler et qui a valu à la polémiste de Laurent Ruquier une pluie de critiques.

Questionnée sur l'altercation entre la polémiste (rappelons que Christine Angot, auteure de L'Inceste, a été violée par son père étant jeune) et la femme politique qui dénonce dans son livre Parlerune agression sexuelle qu'elle a subie, Léa Salamé – qui a officié elle aussi dans ONPC – a commenté : "C'est très dur cette séquence. Je ne suis personne pour juger de deux souffrances et de deux victimes face à face. Voir Sandrine Rousseau pleurer comme ça, c'est bouleversant mais je ne participerai pas à la chasse à l'homme sur Christine Angot. Elle a été extrêmement attaquée."

Et l'animatrice de L'Émission politique et de Stupéfiant (France 2) de poursuivre : "Christine Angot a été victime d'un inceste, elle a été violée par son père. C'est une femme qui n'est que colère, indignation et souffrance, notamment sur ce sujet-là qui est extrêmement épidermique et sensible chez elle. On voit deux indignations, deux sensibilités, deux colères. Je préfère ne pas me prononcer sur ces deux violences. (...) Ce sont deux sincérités, aucune des deux ne ment, donc je ne juge pas."

Rappelons que la séquence incriminée a été signalée au CSA par Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, et qu'une instruction a été ouverte pour déterminer si la chaîne s'est rendue coupable d'un éventuel manquement.

