Léa Salamé, gênée dans C à vous, évoque son compagnon Raphaël Glucksmann

Léa Salamé n'aime pas trop parler de ses amours.

Interrogée sur le plateau de C à vous (France 5), ce 21 novembre 2018, sur une couverture de Libération mettant en avant son compagnon l'essayiste Raphaël Glucksmann avec le titre Une certaine envie de la gauche, Léa Salamé (39 ans) s'est montrée quelque peu mal à l'aise face à Anne-Elisabeth Lemoine. La maman de Gabriel (8 mois) a lancé pudiquement : "Oui c'est une belle une, belle photo." Et l'animatrice de L'Émission politique et du magazine culturel Stupéfiant (France 2) de poursuivre avec le sourire : "Lui, c'est lui, moi c'est moi. Invitez-le, posez-lui des questions sur lui sur ses combats. Lui c'est lui, moi c'est moi."

Le 17 novembre dernier, invitée dans l'émission Bonsoir ! sur Canal+, Léa Salamé avait déjà accepté de lever en partie le voile sur sa vie de famille. Interrogée sur sa méthode pour réussir à conjuguer carrière et vie privée, l'animatrice avait statué : "Cate Blanchett, que j'ai interviewée à Cannes il y a six mois, je lui ai posé la question 'Comment vous arrivez à faire votre carrière d'actrice, votre vie de femme engagée et quatre enfants ?' Elle m'a répondu cette réponse que je trouve géniale, et je n'ai pas trouvé mieux depuis, elle m'a dit : 'Je déteste cette question pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne la pose jamais aux hommes et la deuxième, c'est que je suis comme toutes les femmes, je n'y arrive pas ! (...) Moi, je suis comme Cate Blanchett à mon petit niveau, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à tout faire et je vois bien qu'il y a des choses que je fais mal... Mais j'essaie, comme toutes les femmes."

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player !