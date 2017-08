Léa Salamé, jeune maman radieuse, prête pour sa rentrée avec Julie Depardieu

Rendez-vous incontournables du mois de septembre, les conférences de presse de rentrées des différents médias français ponctuent la fin du mois d'août. Matthieu Gallet, PDG, a donc assuré celle de Radio France le 30 août, en présence des différentes personnalités du groupe et relayée par l'AFP. Fier et ambitieux, il a plaidé pour une une saison "placée sous le signe de l'innovation", non loin des figures emblématiques de la station France Inter (la radieuse jeune maman Léa Salamé, Antoine de Caunes et Nicolas Demorand), France Info (Jean-Michel Apathie et Bruce Toussaint) ou encore France Musique (Julie Depardieu).

Rappelant que les audiences de la saison passée avaient atteint des "records historiques" avec 25,2% d'audience cumulée et 50 millions de podcasts téléchargés chaque mois, Matthieu Gallet a annoncé le lancement d'"Un monde de Radio France", nouveau service en ligne qui "a pour ambition de faciliter la découverte et le rayonnement de l'ensemble de notre offre en France et dans le monde". Autre nouveauté numérique, Fip lancera en octobre son application à l'étranger, sachant que c'est là que se trouvent 75% de son audience numérique, selon la nouvelle directrice Bérénice Ravache.

Mercato et nouveaux rendez-vous

Du côté des nouvelles voix, le patron de Radio France a rappelé que le mercato avait été "vif, agité et dynamique". Il a salué l'arrivée d'Émilie Aubry sur France Culture, d'Antoine de Caunes – avec son magazine Popopop – sur France Inter ou de Bruce Toussaint sur France Info. Sur France Inter, le (presque) nouveau matinalier Nicolas Demorand, qui remplace Patrick Cohen parti sur Europe 1 aux côtés de Léa Salamé, s'est dit "très heureux" de retrouver la tranche du matin, mais aussi "stressé", tout comme Fabienne Sintes qui le remplace sur le 18-20. En projetant leurs photos sous forme d'"hommage aux disparus", le groupe a fait un clin d'oeil au départ de Patrick Cohen et de Philippe Vandel, qui ont suivi Frédéric Schlesinger, ancien directeur délégué aux programmes de Radio France nommé vice-PDG d'Europe 1.

Sur France Info, le matinalier Bruce Toussaint a présenté un nouveau rendez-vous, "le vrai du fake" avec Marie Colmant et Antoine Krempf qui parlent d'infos "incroyables mais vraies" et de fake news. Sur France Musique, l'actrice Julie Depardieu, qui s'est dite "obsédée par la musique classique", obtient une chronique le mercredi à 8h53, comme le compositeur Christophe Chassol, le jeudi. La station lancera également en décembre une nouvelle plate-forme numérique avec concerts filmés par caméras automatiques.