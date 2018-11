Leïla Bekhti s'amuse de son mari : "Tahar, je le vois déjà sur mon canapé !"

Alors qu'elle est à l'affiche des films Le grand bain (actuellement au cinéma) et Un homme pressé (en salles le 7 novembre), Leïla Bekhti a accordé cette semaine une nouvelle interview au magazine Grazia, l'occasion pour la sublime et talentueuse comédienne d'évoquer brièvement son couple avec Tahar Rahim ou bien encore leur fils Souleymane (15 mois).

On le sait, pas question pour les deux acteurs de capitaliser sur leur histoire d'amour ou de s'exposer dans les médias. Réputés pour leur pudeur, Leïla Bekhti et Tahar Rahim s'étaient rencontrés il y a déjà dix ans sur le tournage du film de Jacques Audiard, Un prophète. Depuis, le couple s'est marié, a fondé une famille et continue de mener une vie tranquille et discrète. Mais pourrait-on un jour retrouver les jeunes parents dans une nouvelle collaboration au cinéma ? Aux yeux de l'égérie L'Oréal, là encore, tout est une "question de pudeur". "Il a son histoire de cinéma et j'ai la mienne. On nous propose des films ensemble, mais si c'est juste une histoire d'avoir Tahar et Leïla dans le même film, c'est une mauvaise raison", a-t-elle expliqué. Et d'ajouter dans un rire : "Et puis Tahar, je le vois déjà sur mon canapé, je n'ai pas besoin de passer du temps avec lui aussi sur les plateaux !"

Dans cet entretien, Leïla Bekhti a également mentionné leur adorable bébé. Hyperactive et toujours impliquée sur différents tournages, la jeune maman admet avoir "mille choses dans la tête". Pour autant, pas question de ne pas prendre le recul nécessaire. Lorsqu'elle est en famille, Leïla Bekhti est à 100% investie, laissant toutes les questions relatives au travail à l'extérieur. "Je ne suis plus seule et ma vie n'a pas à se répercuter sur mon fils. Je ne ramène jamais les emmerdes du plateau à la maison", a-t-elle tranché.

