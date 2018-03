Leïla Bekhti, très gourmande lors de sa grossesse : "J'avais pris 26 kilos..."

Après deux petites années d'absence, Leïla Bekhti signe enfin son grand retour au cinéma. Cette année, la pétillante comédienne sera à l'affiche de quatre films dont Carnivores, long métrage de Jérémie et Yannick Renier qui débarque dans les salles le 28 mars 2018. À cette occasion, l'actrice s'est confiée dans les colonnes du magazine Elle pour une interview dans laquelle elle a également évoqué sa vie privée, fait rarissime.

Depuis le mois de juillet 2017, Leïla Bekhti est la maman comblée d'un petit Souleiman, fruit de son union avec l'acteur Tahar Rahim (qu'elle avait épousé en 2010). Jusqu'à présent, les jeunes parents ne s'étaient pas trop exprimés au sujet de leur premier enfant, désireux de préserver l'intimité familiale. L'égérie L'Oréal a fait une exception, elle a notamment accepté de revenir sur sa grossesse, admettant que celle-ci s'était paisiblement déroulée. Et avec gourmandise. "J'étais très zen, la seule chose que je voudrais faire, c'est lancer un appel pour que la grossesse ne dure que six mois. On ne pourrait pas faire un hashtag, un #grossessesixmoisnow ? Je n'en pouvais plus ! Surtout que j'avais pris 26 kilos. (...) Sans faire de psychologie de comptoir, je pense que je me suis retrouvée dans une espèce de lâche-priser, je me suis dit : 'C'est la chose la plus dingue de ma vie, je vais la vivre à fond... un pain brioché rond dans la main droite, des lasagnes dans la gauche.' Je ne pensais qu'à bouffer, je pourrais faire le guide Bekthi des restos italiens de Paris !", s'est-elle amusée.

Six mois de pause après son accouchement

Accro aux tournages, Leïla Bekhti admet aussi qu'elle a eu des difficultés à lever le pied. "J'ai arrêté trois semaines avant l'accouchement, et j'étais ravie de bosser parce que ça m'empêchait de rester chez moi à tourner en rond en me demandant si je serais une maman à la hauteur", a-t-elle ajouté. Après la naissance de son fils, la comédienne avait tout prévu, s'accordant six mois de répit pour profiter sereinement de son bébé. "C'est une chance de pouvoir mettre sa vie professionnelle sur pause, j'en suis consciente quand je vois mes copines retourner au bureau moins de trois mois après leur accouchement", a-t-elle conclu.

