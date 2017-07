Leila Ben Khalifa : Dangereusement sexy dans son petit bikini, elle est au top

Après quelques jours sous le soleil à Beirut au Liban et des festivités riches en émotions lors du mariage de son amie Charlotte Namura en Seine-et-Marne, c'est désormais sur l'île de Formentera en Espagne que Leila Ben Khalifa se la coule douce.

Comme son confrère Christophe Beaugrand, ce dimanche 16 juillet, Leila Ben Khalifa a publié plusieurs clichés de son séjour plus que caliente et la belle semble bel et bien s'amuser. La gagnante de Secret Story 8 au corps zéro défaut a de nouveau fait sensation... Dans son petit bikini très décolleté, la bombe affiche sa taille de guêpe, qui ne manque pas de faire réagir ses nombreux admirateurs.

Près de 8 500 personnes ont "liké" la photo... Certains l'ont même commentée en assurant qu'elle était tout bonnement "sublime". "Toujours aussi magnifique resplendissante", "Un corps de rêve", "T'es ravissante!", "Quel plaisir pour les yeux", "T'es toujours au top Leila" ou encore "Ta peau, tes cheveux, ta beauté naturelle, ta classe tout est parfait sur cette photo", lit-on.

À chaque fois que la jeune femme publie des photos sur Instagram, elle fait sensation. Ses nombreux fans semblent d'ailleurs inca­pables de ne pas la complimenter lorsqu'elle assure le show sur les différents réseaux sociaux. Un sans faute pour celle qu'on a pu voir l'an passé officier en tant qu'animatrice dans le debrief de Secret Story. D'ailleurs, fera-t-elle toujours partie de l'équipe lors de cette onzième saison ? La suite au prochain épisode !