Léo (Secret Story) : L'ex d'Émilie Nef Naf sort avec une bombe !

En 2009, Léo participait à la saison 3 de Secret Story (TF1). Le jeune homme partageait avec Angie, Kevin et Romain le secret suivant : "Nous sommes les intrus de la maison." Avant d'être exclu à cause d'un geste violent envers François-Xavier dit FX, le candidat avait noué des liens avec Émilie Nef Naf, grande gagnante du programme. Une histoire d'amour qui a duré quelques mois après la fin du tournage. Aujourd'hui, neuf ans plus tard, c'est chacun son chemin...

Alors qu'il avait un temps disparu de la circulation, on a retrouvé Léo. Le jeune homme, qui officiait comme DJ à Berlin sous le nom de Zahir Lieben, est de nouveau en couple. Prénommée Alexandra, la nouvelle chérie de Léo tient un blog mode et beauté. Il faut dire que la jeune femme s'y connaît : après son bac L, elle a enchaîné avec un BTS esthétique/cosmétique. Puis, diplôme en poche, Alexandra a fait une licence dans la vente de luxe, travaillant en parallèle en alternance pour Jean Paul Gaultier, Narciso Rodriguez et Issey Miyaké. De là, la belle a été conseillère de vente dans une boutique des beaux quartiers de Paris, proposant des marques haute couture comme Lanvin, Dior, Burberry ou encore Gucci. Aujourd'hui, Alexandra est conseillère en image.