Les Anges 9 : Evy déjà évincée par la production !

Il y a du mouvement dans la villa des Anges 9 (NRJ12) à Miami !

Selon Public.fr, la candidate Evy (déjà vue dans Moundir et les apprentis aventuriers et Les Princes de l'amour 4 sur W9) a été invitée à quitter le tournage tout récemment. La raison de son éviction ? Nos confrères évoquent simplement le résultat d'une altercation, sans entrer plus dans les détails.

Une chose est sûre, Evy – qui aurait tenté un rapprochement avec Senna – aurait aussitôt reçu un billet d'avion la ramenant à Paris, son arrivée à l'aéroport Charles-de-Gaulle étant même prévue pour ce jeudi 9 février à 14h.

Ce n'est pas la première fois qu'Evy fait parler d'elle à cause de son comportement. Fin décembre dernier, Elsa Dasc (Les Princes de l'amour 4) s'en était prise physiquement à sa rivale après que celle-ci avait lâché en interview pour Star 24 qu'elle aurait eu un passé d'escort girl à Dubaï. Une sortie qui n'avait pas du tout plu à Elsa, d'autant plus que sa maman et son petit ami Adrien (Les Princes de l'amour 4 également) regardaient l'émission en direct.

"Elle a dit que j'étais escort devant ma mère, devant Adrien qui regardait en direct. J'ai vu rouge, je n'ai pas réfléchi et dès qu'elle est sortie du plateau, (...) il a fallu que je me lâche. Désolée pour elle, mais je lui ai sauté dessus (...). Je l'ai prise en traître, je ne suis pas loyale. (...) Je lui ai cassé la gueule, elle l'a bien mérité. Elle était devant moi, je ne pouvais pas ne rien faire. Elle a eu ce qu'elle méritait", a raconté Elsa lors d'un entretien accordé à Siham TV.