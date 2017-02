Les Anges 9 : Mélanie humiliée et critiquée à cause de son poids, Twitter enrage

Grosse désillusion pour Mélanie, dans Les Anges 9.

À l'instar de Sarah (Secret Story 10), Milla (Les Princes de l'amour 3, Les Anges 8), Anissa (Moundir et les apprentis aventuriers), Kim (Les Marseillais), Luna (The Voice 5), Jonathan (Secret Story 9), Anthony (La Villa des coeurs brisés 2), Jordan (Les Ch'tis), Mickaël (Le Meilleur Pâtissier saison 5) et Senna (Secret Story 4, Les Anges 1), la jolie blonde s'est envolée pour Miami afin de réaliser son rêve : devenir mannequin lingerie.

Et très vite, Mélanie a obtenu un rendez-vous dans une agence aux côtés d'Anissa et Mélanie comme on a pu le découvrir dans les deux premiers épisodes diffusés lundi 6 février 2017, sur NRJ12. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu !

Après avoir découvert ses photos en lingerie, le casteur lui a fait savoir qu'elle devait perdre du poids et raffermir certaines zones de son corps. Un coup dur pour Mélanie qui ne se sentait déjà pas à l'aise face à la petite amie de Vincent Queijo et l'ex-candidate de W9. "Je vais pleurer, je suis désolée", a-t-elle admis.

Après quoi, elle a foncé dans le garde-manger une fois de retour dans la luxueuse villa. Ce qui lui a valu d'être critiquée par Anissa : "Miami, c'est ça. Soit t'es mince, soit t'es comme Mélanie."

Choqués par cette humiliation, nombreux sont les internautes à avoir sorti leurs griffes sur Twitter afin de prendre la défense de Mélanie. "Anissa, c'est un cure-dents et elle ose critiquer Mélanie qui elle est très bien formée ? Ça commence bien #LesAnges9", "Anissa elle a bodyshame Mélanie et y en a qui trouvent ça drôle ? #LesAnges9", "Mais wallah Anissa qu'elle se la ferme. Son corps sans vitamine je préfère mille fois Mélanie", a-t-on notamment pu lire.