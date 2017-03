Les Bodins : Qui sont vraiment Vincent et Jean-Christian ?

Depuis qu'ils se sont trouvés en 1994, les Bodin's font un carton plein. Le duo comique formé par les comédiens, auteurs et metteurs en scène Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet, a d'abord joué a guichets fermés pendant dix ans son spectacle Grandeur Nature devant 20 000 spectateurs dans la commune de Descartes (Indre-et-Loire), avant de prendre Paris d'assaut.

Le premier incarne Maria, une vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans qui régit la vie de son fils de 50 ans Christian, incarné par le second, un vieux garçon débonnaire et naïf. En 2015, ils jouent Bienvenue à la capitale à l'Olympia avant de partir en tournée dans toute la France. En dix-huit mois, ils réunissent 600 000 spectateurs lors de 170 shows.

Entre-temps, ils font un passage au cinéma en écrivant Mariage chez les Bodin's puis Amélie au Pays des Bodins avant d'obtenir une chronique dans l'émission Amanda surFrance 2. Forts de ce succès fulgurant, les comédiens n'en gardent pas moins les pieds sur terre. Si leur tournée est prolongée jusqu'en 2019, ils n'abandonnent pas leurs racines rurales.

"Grâce à nos costumes de scène, nos maquillages et nos dentiers, personne ne nous reconnaît, comme les Daft Punk avec leurs casques", commence Vincent, qui a appris à piloter et vole désormais au-dessus des fermes et des champs, pour faire plaisir à son papa facteur : "Dans mon village, je reste le fils de Robert, mon père." De son côté, Jean-Christian préfère élever des rapaces et des chevaux.

Autant dire qu'ils sont "le contraire de flambeurs. Pas de voitures aux marques tonitruantes dans leur parking. Vincent habite toujours dans la même petite maison", comme le rapportent nos confrères du magazine Paris Match. Pour autant : "Bien sûr, je n'irai pas raconter ce que je gagne à des copains qui travaillent en usine, j'aurais peur d'être indécent", conclut Vincent.

