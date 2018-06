Les Bracelets rouges : Un humoriste a rejoint le casting pour la saison 2

En février dernier, la série Les Bracelets rouges avec notamment Michaël Youn et Camille Lou faisait le plein de téléspectateurs sur TF1. Pour la saison 2 dont le tournage se déroule en ce moment même, les producteurs de la fiction ont fait appel à un célèbre humoriste qui a intégré le casting.

En effet, comme on peut le lire sur Instagram, Jarry (40 ans) a participé au tournage de cette deuxième saison – composée de huit épisodes cette fois – aux côtés d'Audran Cattin, Tom Rivoire, Louna Espinosa, Azize Diabaté Abdoulaye et de Marius Blivet, les cinq acteurs campant les personnages d'adolescents malades dont les aventures se déroulent dans les couloirs d'un hôpital.

"Retour à Paris... Merci pour vos messages adorables sur ma participation à la saison 2 des Bracelets rouges ! Super équipe et acteurs au top", a indiqué l'humoriste en légende d'un selfie avec ses jeunes camarades acteurs. Et de poursuivre dans ses stories : "Fin de tournage de la saison 2 des Bracelets rouges, en tout cas pour les premiers épisodes. Super expérience, très heureux. Tout le monde me demande qui je joue dans la série, autant vous dire que je ne peux pas vous le dire ! Ce sera la surprise, mais en tout cas c'est bien. C'est une nouvelle expérience, un nouveau rôle, c'est cool !"

Côté audiences, la première saison des Bracelets rouges avait fédéré entre 5,5 millions et 6,1 millions de téléspectateurs en moyenne en février dernier. Le dernier épisode diffusé le 19 février avait même captivé 27,4% du public présent devant son écran, un score canon !