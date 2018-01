Les Enfoirés : Slimane dévoile pourquoi il refuse de participer...

Slimane, le grand vainqueur de The Voice 5 (TF1), n'est pas près de participer au spectacle des Enfoirés, cet incontournable rendez-vous annuel visant à récolter des fonds pour l'association Les restos du coeur.

Récemment interrogé par nos confrères de Télé Loisirs, l'interprète de Paname a en effet révélé qu'un (gros) détail du show l'empêchait de donner de la voix avec les autres stars de la troupe. "Pour être franc, j'aurais bien sûr aimé faire partie de la troupe des Enfoirés. Je suis touché par cette cause. J'ai vu des gens se rendre aux Restos du coeur pour se nourrir. Si je n'y suis pas, c'est parce qu'en télévision, les productions savent ce que j'aime faire ou pas. Je n'aime pas beaucoup me déguiser, ce n'est pas du tout mon délire. Je ne corresponds pas à ce spectacle. Je m'engage différemment", a-t-il assumé avec beaucoup de franchise. Et en effet, Slimane est notamment le parrain de l'association Juste humain qui s'est donnée pour mission d'oeuvrer pour le bien-être des plus jeunes dans les hôpitaux.

Si Slimane ne fait donc pas partie du spectacle Les Enfoirés : Musique !, les spectateurs strasbourgeois de l'édition 2018 peuvent actuellement applaudir – jusqu'au 21 janvier 2018 – Amir, Bénabar, Amel Bent, Patrick Bruel, Carla Bruni, Patrick Fiori, Liane Foly, Kendji Girac, Jenifer, Christophe Maé, Mimie Mathy, Soprano, Christophe Willem, Michaël Youn et les nouveaux Philippe Lacheau et Tarek Boudali sur scène.