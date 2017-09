Les Feux de l'amour menacée : La série momentanément sauvée...

Les fans de la série Les Feux de l'amour peuvent être rassurés, du moins pour le moment. Comme l'indique le site Soap Passion, l'affaire des doublages a connu un nouveau rebondissement...

Les enregistrement ont apparemment repris pour "plusieurs mois (voire une saison complète)". Il semblerait qu'un accord ait donc été trouvé avec les voix françaises. Pour rappel, il y a quelques semaines, une actrice qui double un personnage du feuilleton depuis plusieurs années avait dévoilé qu'une "modification de la convention collective de tous les comédiens de doublage" avait créé un conflit entre les voix et la production et qu'"aucun accord [n'avait] été trouvé". Autrement dit, après le 27 juillet, il n'y a plus eu d'enregistrement. La nouvelle avait effrayé les fans du soap opera qui ont été nombreux à faire part de leur mécontentement.

Ont-ils été entendus par TF1 ? Apparemment oui puisque les voix françaises retrouvent le chemin des studios. Cependant, le bonheur des fans risque d'être de courte durée puisque, rappelons-le, les enregistrements ont seulement repris "pour plusieurs mois".