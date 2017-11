Les Frères Scott : Sophia Bush et l'équipe soutiennent une scénariste, harcelée

Mark Schwahn, scénariste sur la série Les Frères Scott, est accusé de harcèlement sexuel par une collègue nommée Audrey Wauchope. Une affaire de plus dans le lot de révélations sur des comportements illégaux de membres d'Hollywood. Les actrices de la série ont apporté leur soutien à la jeune femme.

Sophia Bush, Hilarie Burton et une dizaine d'autres membres de la série Les Frères Scott ont publié un communiqué dans lequel elles apportent un soutien total Audrey Wauchope. Celle-ci a affirmé que Mark Schwahn l'aurait touchée de manière inappropriée, aurait fait des remarques et lui aurait montré des photos de sa compagne, dénudée. Visiblement, le comportement du scénariste était connu de l'ensemble de l'équipe. "Toutes les femmes de l'équipe des Frères Scott ont choisi de s'exprimer et de s'unir pour soutenir Audrey Wauchope et les autres. (...) Le comportement de Mark Schwahn pendant les tournages de la série était un secret de polichinelle. Beaucoup d'entre nous, à des degrés différents, avons été manipulées psychologiquement et émotionnellement", peut-on lire dans le communiqué.

Les membres de l'équipe poursuivent en affirmant souffrir encore aujourd'hui. "Plusieurs d'entre nous sont encore traitées pour du stress post-traumatique. Plusieurs d'entre nous ont été dans des positions inconfortables et ont dû apprendre à se protéger, parfois physiquement, car il était évident que les supérieurs présents ne nous protégeaient pas comme ils auraient dû le faire. (...) Plus d'une femme de notre équipe a reçu des menaces concernant l'avancée de leur carrière", ajoute le communiqué.

Thomas Montet