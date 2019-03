Les Marseillais – Alix complexée par sa silhouette : Ce qui la gêne

Alix n'est pas réellement bien dans sa peau en ce moment. Lors de son interview pour Purepeople, après avoir évoqué ses nombreuses opérations de chirurgie esthétique, la candidate des Marseillais Asian Tour a admis qu'elle s'était laissée aller ces derniers mois.

"Ça fait six mois que je n'ai quasi pas fait de sport et que je mange très mal (...) donc j'ai pris du poids. Je faisais le même poids il y a quelque temps, mais j'étais athlétique. Là, ce qui me gêne, c'est que j'ai pris dans le bas du visage et des joues. J'ai l'impression d'avoir une glotte de dindon en ce moment. C'est quelque chose qui me gêne. Sur certaines photos, je suis obligée de tendre le cou pour ne pas avoir un double menton. Oui ce n'est peut-être pas moche, oui ça ne choque peut-être pas certaines personnes, mais moi, quand je me regarde dans le miroir, je ne me plais plus comme avant. Et je pense que c'est important d'être vraiment en phase avec soi-même", nous a expliqué la belle brune de 24 ans.

Depuis février dernier, elle s'est donc mis en tête de reprendre une alimentation saine et le sport. Son objectif ? "C'est de faire le même poids que maintenant, 58 kilos, mais au lieu que ce soit de la graisse que ce soit du muscle" Nul doute qu'elle pourra compter sur son petit ami Benjamin Samat pour l'encourager. Les deux candidats se sont rencontrés dans la saison 3 des Marseillais VS Le reste du monde l'an dernier. Après leur rupture, Alix a participé à la saison 6 des Princes de l'amour d'où elle était repartie au bras de Rafael. Mais elle pensait encore trop à "Benji" et a donc accepté de participer à la dernière saison des Marseillais pour le reconquérir. Mission réussie !

"Finalement, on a officialisé sur les réseaux sociaux tout simplement parce qu'on en avait marre de se cacher. (...) Le tournage des Princes s'est terminé début septembre et celui des Marseillais s'est terminé début décembre. On a une vie entre-temps, je ne me sentais pas de cacher ma relation éternellement. (...) On a envie de partager notre bonheur avec les autres. Et je n'ai pas envie de me cacher", nous a expliqué Alix.

