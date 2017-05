Les Marseillais : Une candidate emblématique arrête la télé-réalité

Paga, Julien Tanti, Jessica Thivenin ou encore Stéphanie Durant sont les stars des Marseillais, émission de télé-réalité diffusée sur W9. Ainsi, en compagnie d'autres participants, ils ont parcouru le monde, de Miami à Cuba, en passant par la Thaïlande et l'Afrique du Sud.

Mais, dans les épisodes des Marseillais South America, dernière édition du programme, Stéphanie Durant s'est montrée plus discrète. Sur les réseaux sociaux, les internautes se demandaient alors si ce n'était pas la dernière saison de la candidate.

Aujourd'hui, nos confrères de Public confirment l'information : Stéphanie Durant n'intégrera plus le casting des Marseillais, ni celui d'aucune autre émission du genre. En effet, d'après leurs informations, la jeune femme "a décidé de mettre un terme à sa carrière dans la télé-réalité".

Ainsi, l'acolyte de Jessica Thivenin souhaite "se consacrer pleinement à sa vie de couple ainsi qu'à son activité de blogueuse".

"Elle ne regrette pas du tout d'avoir fait partie de cette super aventure. Steph n'oubliera jamais toutes les opportunités et toutes les portes qui se sont ouvertes grâce à sa participation aux Marseillais, a précisé une source à nos confrères. Elle a passé cinq années formidables avec la joyeuse bande des Marseillais, il est temps pour elle de concrétiser ses rêves et de vivre pleinement son histoire d'amour avec Théo."

Pour rappel, en février dernier, Stéphanie Durant emménageait à Londres avec son chéri Théo pour une nouvelle vie. Et la jeune femme n'est pas la seule à avoir quitté la France pour s'installer outre-Manche. En effet, avant elle, Caroline Receveur avait déjà franchi le cap. Plus récemment, Nabilla et Thomas Vergara débarquaient eux aussi dans la capitale britannique.